Kan donduran plan! Seks esnasında sevgilisini kurban etti...

İNGİLTERE'de bir çocuk annesi kadının erkek arkadaşına yönelik 'cinayet girişimi' kan dondurdu. 19 yaşındaki Zoe Adams isimli kadın, cinsel ilişki esnasında 'palyaço' gibi giyinerek gözlerini kapattığı erkek arkadaşını bıçakla öldürüp 'kurban etmeye' çalıştı. Kadın suçunu mahkemede itiraf etti. İngiltere'nin Brindlefield bölgesinde yaşanan olay ülke basınında geniş yer buldu.

19 yaşındaki, bir çocuk annesi Zoe Adams isimli kadın önce erkek arkadaşını cinsel ilişki esnasında yatağa bağlamaya teklif etti. Ancak bu teklif, genç adam tarafından kabul edilmedi.