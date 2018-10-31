Kan donduran olay! Yamyam baba oğul polisin başını kesip yediler

Ukrayna kan donduran bir haberle çalkalandı. 4 Ekim'den beri kayıp olduğu belirtilen polis memurunun cesedine nihayet ulaşıldı. Ancak cesedin başı kesilmiş ve üzerinde bir çok bıçak izi vardı. Ülke basınında yer alan haberlere göre bir baba ve oğlu, 45 yaşındaki eski polisi öldürdü. Polisin başını kesen baba ve oğul, adamın cesedini pişirip yedi.

Olay kurbanın cesedinin bir komşu tarafından bulunmasıyla ortaya çıktı. Kesilmiş cesette çok sayıda bıçak izi vardı. Dehşet verici olayın soruşturulması için harekete geçen dedektifler, çevredekileri sorguladılar ve cesedin başının olmadığını belirlediler. Polis ekipleri, baba ve oğlun oturduğu daireye baskın yaptı. Kesik baş, balkondaki bir kutuda gizlenmiş halde buldu. Katiller Saltivka kentindeki dairelerinde yarı çıplak gözaltına aldı.

Oğul, babasının cesedin bacakları ve kaburgasını kestiğini, daha sonra da kaynattığını itiraf etti.