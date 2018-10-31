Kan donduran olay! Yamyam baba oğul polisin başını kesip yediler

Ukrayna kan donduran bir haberle çalkalandı. 4 Ekim'den beri kayıp olduğu belirtilen polis memurunun cesedine nihayet ulaşıldı. Ancak cesedin başı kesilmiş ve üzerinde bir çok bıçak izi vardı. Ülke basınında yer alan haberlere göre bir baba ve oğlu, 45 yaşındaki eski polisi öldürdü. Polisin başını kesen baba ve oğul, adamın cesedini pişirip yedi.