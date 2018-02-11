Kamyonet'in tehlikeli yolculuğu kameralara böyle yansıdı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde taşıdığı reklam tabelasının kasasından taşarak yolun bir şeridini işgal ettiği kamyonet kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre görüntüler, Şanlıurfa-Gaziantep karayolunda kaydedildi. Birecik ilçesinden Şanlıurfa il merkezine gitmekte olan bir kamyonetin kasasından taşan reklam tabelası tehlikeye neden oldu. Kasasının üzerine yüklediği reklam tabelasıyla yol alan kamyoneti gören başka bir sürücü ise bu tehlikeli yolculuğu kameraya kaydetti. Hiçbir önlem almadan ilerleyen kamyonetin üzerindeki reklam tabelasının kasadan taşarak yolun bir şeridini tamamen işgal ettiği görüldü.

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