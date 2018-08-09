Kameralar önünde öpücüklere boğdu! Ebru Şallı Uğur Akkuş böyle görüldü

Aşkları olaylı bir şekilde başlayan Ebru Şallı ve Uğur Akkuş ilişkisi artık saklanmadan tam gaz devam ediyor. Ebru Şallı ile bir yıldır aşk yaşadığı Uğur Akkuş, Belgrad Ormanı’nda el ele görüntülendi. Çiftin kameralara karşı olan rahatlığı dikkat çekti.

Posta'dan Ali Keser'in haberine göre, Ebru Şallı “Yoğun iş temposundan fırsat buldukça spor yapıyoruz. Kendimizi doğaya atıyoruz” dedi. Muhabirler aşk hayatını sorunca şunları söyledi: “Gördüğünüz gibi mutluyuz, her şey yolunda. Nikah bu yıl sonu.” Keyifli olan Uğur Akkuş sevgilisini öpücüklere boğdu.











