Kameralar önünde öpücüklere boğdu! Ebru Şallı Uğur Akkuş böyle görüldü

İlişkileri bir tekne tatili sırasında ortaya çıkan Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaparken görüntülendi. Çiftin rahat tavırları gözden kaçmadı.

Kameralar önünde öpücüklere boğdu! Ebru Şallı Uğur Akkuş böyle görüldü

Aşkları olaylı bir şekilde başlayan Ebru Şallı ve Uğur Akkuş ilişkisi artık saklanmadan tam gaz devam ediyor. Ebru Şallı ile bir yıldır aşk yaşadığı Uğur Akkuş, Belgrad Ormanı’nda el ele görüntülendi. Çiftin kameralara karşı olan rahatlığı dikkat çekti.

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Kameralar önünde öpücüklere boğdu! Ebru Şallı Uğur Akkuş böyle görüldü

Posta'dan Ali Keser'in haberine göre, Ebru Şallı “Yoğun iş temposundan fırsat buldukça spor yapıyoruz. Kendimizi doğaya atıyoruz” dedi. Muhabirler aşk hayatını sorunca şunları söyledi: “Gördüğünüz gibi mutluyuz, her şey yolunda. Nikah bu yıl sonu.” Keyifli olan Uğur Akkuş sevgilisini öpücüklere boğdu.





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Kameralar önünde öpücüklere boğdu! Ebru Şallı Uğur Akkuş böyle görüldü

BİR YIL BEKLEDİLER; Ebru Şallı ile Uğur Akkuş’un ilişkisi Temmuz 2017’de, Bodrum’daki tekne tatili sırasında ortaya çıkmıştı. Uğur Akkuş o dönem Gonca Derin’le evliydi. 10 yıllık eşi, 2 çocuğunun annesinden çekişmeli bir dava sonucu 3 ay önce boşandı. Ayrılıktan 1 hafta sonra Ebru Şallı ile nişanlandı.





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Kameralar önünde öpücüklere boğdu! Ebru Şallı Uğur Akkuş böyle görüldü

Boşanma sürecinde görüntü vermekten kaçan çift artık her yerde el ele dolaşıyor. Ebru Şallı, Uğur Akkuş’a ‘Aşkım’ diye seslendi.



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