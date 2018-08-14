Kalp krizi esnasında sakın bunları yapmayın

Eryol, kalp krizi esnasında alınacak ilk önlemleri şöyle sıraladı: “Kalp krizi geçiren bir insan veya böyle olduğunu düşündüğünüz bir insanı gördüğünüzde yapacağınız en büyük iyilik onu rahatça bir yere yatırmak, hareket etmesinin önüne geçmek, mümkünse ortamın oksijen ihtiyacını artırmak için kapalı bir ortamdaysa kapıyı açmak, pencereyi açmak ve olabildiğince sakinleştirmek olacaktır.



