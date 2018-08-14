Kalp krizi esnasında sakın bunları yapmayın

Prof. Dr. Namık Kemal Eryol, evde, sokakta, uçakta ve her ortamda gelişebilecek söz konusu rahatsızlıkta alınacak ilk önlemlerin hayati olduğunu ifade etti.

Kalp krizi esnasında sakın bunları yapmayın

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Namık Kemal Eryol, kalp krizi esnasında yapılması önerilen ve sosyal medyada sıkça paylaşılan parmağa iğne batırmak, enseye soğuk su dökmek ve gerilme hareketi yapmanın bilimsel dayanağı olmadığı gibi kişiye yarar sağlamak yerine zarar vereceğini söyledi.

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Kalp krizi esnasında sakın bunları yapmayın

Halk arasında 'kalp krizi' olarak bilinen myocardial infarction rahatsızlığının, gelişmiş ülkelerde en sık görülen ölüm nedeni olduğunu belirten Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Namık Kemal Eryol, evde, sokakta, uçakta ve her ortamda gelişebilecek söz konusu rahatsızlıkta alınacak ilk önlemlerin hayati olduğunu ifade etti.

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Kalp krizi esnasında sakın bunları yapmayın

Eryol, kalp krizi esnasında alınacak ilk önlemleri şöyle sıraladı: “Kalp krizi geçiren bir insan veya böyle olduğunu düşündüğünüz bir insanı gördüğünüzde yapacağınız en büyük iyilik onu rahatça bir yere yatırmak, hareket etmesinin önüne geçmek, mümkünse ortamın oksijen ihtiyacını artırmak için kapalı bir ortamdaysa kapıyı açmak, pencereyi açmak ve olabildiğince sakinleştirmek olacaktır.

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Kalp krizi esnasında sakın bunları yapmayın

Ardından hastanın yanında dil altı hapı olup olmadığı kontrol edilmeli, varsa dil altı hapı, yoksa da aspirin çiğnetilmeli, daha sonra da ambulansa haber verilmelidir. Bunun dışında hastayı öksürtmek de kalp krizi esnasında faydalı olacaktır.”

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