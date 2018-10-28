Kalk Gidelim'i yıkan gelişme Kanal D'nin o dizisi fırtınalar estirdi

TRT 1'in sevilen dizisi Kalk Gidelim, 27 Ekim Cumartesi akşamı 43. yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. İkinci sezonunda reytinglerde önemli bir başarı yakalayan dizi, son bölümüyle resmen çakıldı. Geçen hafta totalde ve AB grubunda 4. sırada yer alan Kalk Gidelim, bu hafta totalde 8. sıraya kadar indi. AB grubunda ise 6. sıraya geriledi. Sebebi ise Kanal D'nin yeni dizisi İkizler Memo Can...
İkizler Memo Can, önceki akşam ilk bölümüyle ekrana geldi ve başarılı sonuca imza attı. En çok izleyiciyi de Kalk Gidelim’den koparttı. Dizinin 1. bölümü totalde O Ses Türkiye, Yeni Gelin ve Kalk Gidelim dizilerini geçerek Erkenci Kuş ve Fox Ana Haber’in ardından 3. sırada yer aldı.
Dizi, AB grubunda ise 5. sırada kendisine yer buldu. Kalk Gidelim dizisinin reytinglerinin ise her iki grupta da ciddi şekilde düştüğü görüldü.
MEMO CAN İKİZLER DİZİSİ KONUSU NEDİR? İki farklı hayatı yaşayan iki çocuğun yollarının kesişmesini konu alan dizide; Memo annesi, ninesi ve çok sevdiği dayısı Çilingir Osman’la yaşamaktadır. Memo’nunki fakir bir hayattır.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER