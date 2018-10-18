Kaliteli zeytinyağı nasıl anlaşılır?

Türk mutfak kültüründe geniş bir yere sahip olan zeytinyağını satın alırken dikkat edilmesi gereken 5 kriter.

Yeni sezon ürünler yavaş yavaş raflara taşınırken, sağlıklı ve lezzetli zeytinyağı tüketmek isteyenler için yeni bir seçim dönemi de başlamış oldu. İşte Türk mutfak kültüründe geniş bir yere sahip olan zeytinyağını satın alırken dikkat edilmesi gereken 5 kriter.

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Sağlıklı yaşam bilincinin artmasıyla birlikte Türkiye’de zeytinyağına olan ilgi giderek artıyor. Sağlıklı ve lezzetli bir seçim için zeytinyağının üretim tekniği, kokusu, tadı, rengi, markası ve ambalajı en önemli kontrol noktalarını oluşturuyor. İşte yeni sezon ürünlerinin tüketiciyle buluşmaya başladığı şu günlerde, zeytinyağı seçiminize rehberlik edecek 5 püf nokta…



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Üretim tekniği Satın alacağınız zeytinyağının üretim tekniğini inceleyin. Erken hasat ve soğuk sıkım özelliğini arayın. Zeytinyağını mucize besin yapan, onun sağlığa faydalı bileşenleri yani ‘polifenol’ içeriğidir. Polifenoller erken hasat döneminde en yüksek düzeydedir, ağaçtaki zeytin olgunlaştıkça polifenolü azalırken içindeki yağ miktarı artar. Zeytinin doğru işlenmesi için ayrıca soğuk sıkım yapılması ve mümkün olduğunca az su kullanılması gereklidir.



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