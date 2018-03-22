Kalçalarıyla dalga geçenlere esprili yanıt!

İkinci çocuğuna hamile olan model ve sunucu Chrissy Teigen, geçtiğimiz günlerde Los Angeles'taki Craig's'ten çıkarken görüntülendi.

Kalçalarıyla dalga geçenlere esprili yanıt!

İkinci çocuğuna hamile olan model ve sunucu Chrissy Teigen, geçtiğimiz günlerde Los Angeles'taki Craig's'ten çıkarken görüntülendi. Pijamayı andıran bir elbise giyen Chrissy Teigen'ın karnının iyice belirginleştiği görüldü. Hamileliği sırasında 18 kilo aldığını söyleyen 32 yaşındaki yıldız, "Bunun bir kilosu bile kalçalarıma gitmedi" dedi.

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Kalçalarıyla dalga geçenlere esprili yanıt!

Sosyal medya hesabı Twitter'da vücuduyla ilgili yapılan yorumlara yanıt veren ünlü model, "Bu kalçasız kadını eleştirmeyi bırakın; görüyorsunuz deniyorum" şeklinde espri yaptı. Amerikalı şarkıcı John Legend ile dünya evine girmeden önce Victoria’s Secret mankeni olarak podyumlarda nefes kesen Chrissy Teigen'in burnu, dudağı ve alın bölgesi estetik.

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Kalçalarıyla dalga geçenlere esprili yanıt!

Koltuk altında yer alan fazlalığı aldırmak için liposuction (yağ aldırma operasyonu) yaptırdığını da kendisi geçtiğimiz aylarda açıklamıştı.

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Kalçalarıyla dalga geçenlere esprili yanıt!

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