Kalbimdeki Deniz 51.bölüm fragmanı

Fox Tv'nin cumartesi günü ekrana gelen ve reytinglerde ilk 3'ten inmeyen dizisi Kalbimdeki Deniz yayınlanan son bölümüyle büyük ilgi gördü. 30 Aralık'ta ekrana gelecek olan Kalbimdeki Deniz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gelin yakından bakalım.

Başrollerini Özge Özberk ile Kutsi'nin paylaştığı Kalbimdeki Deniz son bölümüyle büyük heyecan uyandırdı. Kadın cinayetleri konusunda duyarlı olan dizi Kalbimdeki Deniz son bölümde Alihan damga vurdu. Cumartesi akşamlarının ilgiyle izlenen dizisi Kalbimdeki Deniz'de sular durulmadı. Alihan yaptığı kötü planlara devam etmesi izleyicileri oldukça gerdi. Alihan’ın şikayetiyle ifadesi alınan Mirat’ı Yosef ve Raşel yalnız bırakmadı. Deniz oğlunun giderek derinleşen travması nedeniyle Alihan’la işbirliği yapmak zorunda kaldı. Mustafa kendisini aldattığını sanan Ece’yi ve ona giderek daha bağlanan Yosef’i şaşırtacak bir hamle yaptı. Deniz ve Mirat gelişen olayların içinde aşklarına sıkı sıkıya sahip çıkmaya çalışsalar da, Alihan’ın son hamlesi hiç düşünmedikleri sonuçlara yol açtı. Peki ilgiyle takip edilen Kalbimdeki Deniz 51.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KALBİMDEKİ DENİZ 51.YENİ BÖLÜM FRAGMANI Kalbimdeki Deniz 51.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kalbimdeki Deniz 51.yeni bölüm fragmanı haberimizden izleyebilirsiniz.

  • Dizi Fragmanları 24 Aralık 2017 00:22
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