Kahreden olay! Kurnazlığının bedelini karısı ve iki çocuğunun canıyla ödedi!

Çin'de bir adam sigorta şirketinden para koparabilmek için akılalmaz bir plan yaparak kendisini sahte bir şekilde öldürdü. Öylesine kusursuz bir plan yapmıştı ki eşi bile inanmıştı. Ama bu kurnazlığının bedelini eşinin ve iki küçük çocuğunun canıyla ödedi. İşte kahreden olayın detayları...
He soyadlı 34 yaşındaki zanlının aracı bir nehirde bulunmuş ve cesedi hiç bulunamamasına karşın öldüğü sanılmıştı. Kadının, kocasının dolandırıcılık planından haberi yoktu ve eşinin öldüğüne inandı. Daha sonra kadın, internette bir intihar notu bıraktıktan sonra, iki çocuğuyla beraber bir göle atlayıp kendisini öldürdü. He'nin geçen Cuma günü Hunan bölgesindeki Xinhua'da polise teslim olduğu belirtildi.
He'ye sigorta dolandırıcılığı ve kasten mala zarar suçlamaları yöneltildi. He geçen Eylül ayında, karısından habersiz 1 milyon yuanlık (145 bin ABD doları) bir hayat sigortası satın aldı. Voice of China radyosuna göre, ölüm durumunda parayı karısının almasını istedi.
Polise göre 100 bin Yuan'dan fazla borcu olan He, ödünç aldığı bir araçla kendisini trafik kazasında ölmüş gibi gösterdi.
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