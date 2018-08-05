Kahkaha garantili seçme tweetler

Twitter siyasi çekişmeler ve gündem haberleri ile sizi boğarken diğer yandan ince esprili kullanıcılar sayesinde gününüze neşe katabilir. İşte binlerce beğeni almış birbirinden güzel tweetler...

Twitter siyasi çekişmeler ve gündem haberleri ile sizi boğarken diğer yandan ince esprili kullanıcılar sayesinde gününüze neşe katabilir. İşte binlerce beğeni almış birbirinden güzel tweetler... Twitter

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Twitter siyasi çekişmeler ve gündem haberleri ile sizi boğarken diğer yandan ince esprili kullanıcılar sayesinde gününüze neşe katabilir. İşte binlerce beğeni almış birbirinden güzel tweetler... Twitter

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Twitter siyasi çekişmeler ve gündem haberleri ile sizi boğarken diğer yandan ince esprili kullanıcılar sayesinde gününüze neşe katabilir. İşte binlerce beğeni almış birbirinden güzel tweetler... Twitter

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