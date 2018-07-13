Kahire Havalimanı'nda büyük patlama

Mısır'ın başkenti Kahire'deki Uluslararası Kahire Havalimanı yakınlarında patlama sesi duyulduğu ve ardından yangın çıktığı belirtildi.Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan havalimanında sıcak saatler... Havalimanında bir uçağın alev aldıktan sonra infilak ettiği yönünde bilgiler geliyor. Sosyal medyaya yansıyan bazı haberlerde de, dumanların havalimanının ana yakıt deposunda yaşanan patlamadan kaynaklandığı iddia edildi.

İngiliz haber ajansı Reuters' akonuşan güvenlik kaynakları da patlamanın, yakıtların depolandığı binadan kaynaklanmış gibi göründüğünü doğruladı.

Reuters'a konuşan bir kaynak ise, yetkililer şehrin büyük bir bölümünden duyulan patlamanın nedenini araştırırken, uçuşların da askıya alındığını söyledi.