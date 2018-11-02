Kafur Ağacı'nın faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız!

Japon bitkisel tıbbında yüzyıllar boyunca kullanılan bu mucize besin; renksiz, şeffaf ve tuz kıvamındadır. Kokusu keskin ve acı bir tadı vardır. İşlem görüldükten sonra uzman kontrolünde kullanılır. Selüloit sanayinde fotoğraf kâğıdı, film şeridi, bilardo topu, tarak gibi araçların yapımında ham madde olarak kullanılır. Ayrıca sabun sanayininde ham maddesidir. İşte meşhur ağacın faydaları...
- Aşırı terleme, ateşlenme ve zehirlenmelere olumlu etkisi vardır.
- Göz iltihaplanmasında bir pamuk yardımıyla gözü dezenfekte eder.
-Suyun içerisine bir çay kaşığı kafur yağı koyarak kaynatılıp bal ile tatlandırarak ishal sorununa iyi gelir.
- Saç dökülmesine karşı birebir etkisi olan kafuru ispirto ile karıştırarak saçınıza uyguladığınızda saç kökünü kuvvetlendirmenin yanı sıra kepek problemlerine de iyi gelir.
- Böcek sokmaları ve ısırıklarının etkisini azaltmak ve dezenfekte etmek için kafur yağı kullanılır.
- Anti enflamatuar etkiye sahip olan kafur yağı eklem, bel ve baş ağrılarını dindirmede etkili bir doğal ilaçtır. Yatıştırıcı özelliği sayesinde kısa sürede yaşanan ağrıları dindirir. Özellikle zeytin yağı ile karıştırılıp 30 dakika boyunca masaj yaparak kullanıldığında kulunç ve beldeki ağrıları azaltır.
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