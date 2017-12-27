Kafalarınızın karışmasına hazır olun dört kişilik ailenin hepsi eşcinsel

Harrott hayatının büyük bir çoğunluğunu kadın olarak yaşadı ama makyaj yapmak veya kadın gibi giyinmek hiçbir şekilde tatmin etmedi. Evlendi, Joshua ve Mason dünyaya geldi ama yine de bir şeyler yolunda değildi. Geçen yıl Joshua kız izcilerin grubuna katılmak istediğinde Harrott 'transeksüel' kelimesiyle tanıştı. Harrott bir şeylerin farkına vardığında Joshua da Mason da transeksüel olduklarını açıkladılar. Çocuklarından aldığı cesaret doğrultusunda Harrott da transeksüel olduğunu açıkladı. Saçlarını kestirdi, alışverişe gitti ve dış görünüş olarak da olmak istediği kişiye büründü. Aynada kendisine baktığında gerçekten olmak istediği insan olduğunu söyledi.





