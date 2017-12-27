Kafalarınızın karışmasına hazır olun dört kişilik ailenin hepsi eşcinsel

Kafalarınızın karışmasına hazır olun dört kişilik ailenin hepsi eşcinsel

ABD'nin Arizona eyaletinde yaşayan Daniel Harrott ve ailesinin diğer üç ferdi eşcinsel olduklarını açıkladı. Ancak bu aileyi incelemek gerek çünkü aile ilişkileri hayli kafa karıştırıcı... Arizona, Queen Creek'te yaşayan bütün aile transeksüel olduğunu açıkladı. 41 yaşındaki Daniel Harrott kadın olarak doğdu ve şu an transeksüel bir erkek. Oğlu ve kızı da ayrıca yanlış cinsiyetle doğduklarını söylüyor. Harrott şu an ise 62 yaşındaki transeksüel Shirley Austin ile nişanlı.


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Kafalarınızın karışmasına hazır olun dört kişilik ailenin hepsi eşcinsel

Harrott, transeksüelliğin 100 yıldır ailesinin bir parçası olduğunu söyledi. Büyük annesinin kız kardeşinin kadınlara özgü giyim tarzı olmadığı için annesiyle sorunlar yaşadığını, dolayısıyla her zaman kadınsı giyinmek zorunda kaldığını da ekledi. Harrott, annesinin de kendisine bu kurallar doğrultusunda davrandığını vurguladı.


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Kafalarınızın karışmasına hazır olun dört kişilik ailenin hepsi eşcinsel

Harrott hayatının büyük bir çoğunluğunu kadın olarak yaşadı ama makyaj yapmak veya kadın gibi giyinmek hiçbir şekilde tatmin etmedi. Evlendi, Joshua ve Mason dünyaya geldi ama yine de bir şeyler yolunda değildi. Geçen yıl Joshua kız izcilerin grubuna katılmak istediğinde Harrott 'transeksüel' kelimesiyle tanıştı. Harrott bir şeylerin farkına vardığında Joshua da Mason da transeksüel olduklarını açıkladılar. Çocuklarından aldığı cesaret doğrultusunda Harrott da transeksüel olduğunu açıkladı. Saçlarını kestirdi, alışverişe gitti ve dış görünüş olarak da olmak istediği kişiye büründü. Aynada kendisine baktığında gerçekten olmak istediği insan olduğunu söyledi.


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Kafalarınızın karışmasına hazır olun dört kişilik ailenin hepsi eşcinsel

Bütün bunlar oluyorken Harrott, Austin ile tanıştı. O zamanlarda Austin transeksüel gençlerin ailelerini destekleyen bir organizasyonda gönüllü olarak çalışıyordu. Hayatının geri kalanında hep yalnız yaşayacağını düşünüyordu. Daha önce bir kere evlenmişti.


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