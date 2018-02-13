Kadir İnanır'la aşk yaşadığı iddia edilmişti ünlü güzel bakın şimdi ne yapıyor...

1975 Türkiye Güzeli olan Harika Değirmenci dönemin en yakışıklı iki jönü Kadir İnanır ve Tarık Akan'la başrolü paylaşmıştı. İşte güzelliğiyle bir döneme damga vuran Harika Değirmenci hakkında bilinmeyenler...

Kadir İnanır'la aşk yaşadığı iddia edilmişti ünlü güzel bakın şimdi ne yapıyor...

Bir döneme damga vuran Türkiye Güzeli Harika Değirmenci, Tarık Akan ve Kadir İnanır'la başrollerini paylaştığı iki filmin ardından ortadan kayboldu. 1953 yılında doğan Harika Değirmenci 22 yaşında Türkiye Güzeli seçildi. Ebru Deniz ismiyle yarışmaya katılan Harika Değirmenci tacın kendisine verilmesinin ardından kendi ismini kullanmak istedi. Güzelliğiyle dikkat çeken Harika Değirmenci dönemin modasına uyarak sinema filmi setlerine adım attı. Harika Değirmenci, filmlerin yanı sıra albüm de çıkardı. Modellikten şarkıcılığa geçiş yapanlar arasında ilk isimlerden biri de Harika Değirmenci oldu...

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Kadir İnanır'la aşk yaşadığı iddia edilmişti ünlü güzel bakın şimdi ne yapıyor...

1976 yapımı Safa Onal filmi olan 'Aşk Dediğin Laf Değildir'de Tarık Akan'la kamera karşısına geçti Harika Değirmenci. Filmin yönetmeni Safa Onal Harika Değirmenci'nin oynadığı 'Aşk Dediğin Laf Değildir' filmiyle ilgili şu itirafta bulunmuştu: ''Negatifin bitmesi, dijitalin gelmesi, cep telefonuyla film çekilir hale gelmesi bu işi çok ucuzlattı. Biz bu işin en ağır çilesini çektik. Bir de başımızda sansür belası vardı. 'Halk Plajı' diye film yaptım. Tarık Akan ile Harika Değirmenci oynamıştı. Sansürde 'Halk Plajı' adı geri çevrildi. Halk, sosyalist; plaj, müstehcen bulundu! Adını 'Aşk Dediğin Laf Değildir'e çevirdik."

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Kadir İnanır'la aşk yaşadığı iddia edilmişti ünlü güzel bakın şimdi ne yapıyor...

Bu filmin ardından yıldızı daha da parlayan Harika Değirmenci Kadir İnanır'la ilgili o ilginç açıklamasına neden olacak olan film 'Fırtına'nın çekimlerine başlamıştı bile.

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Kadir İnanır'la aşk yaşadığı iddia edilmişti ünlü güzel bakın şimdi ne yapıyor...

Zamanının 'Barbie Bebeği' olarak anılan Figen Erman yıllar sonra verdiği bir röportajında 'Fırtına' filmi için önce kendisine teklif gittiğini ancak teklifi kabul etmediğini şöyle anlatmıştı:

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