Kadınların tek gecelik ilişkiyi tercih etmesinin sebebi nedir?

Archives of Sexual Behavior Dergisi’nde yayınlanan yeni bir araştırmanın sonuçlarında, seksin motivasyon üzerinde büyük bir etkisi olduğu saptanmıştır. Yapılan araştırmalara göre 510 yetişkin kadından cinsel motivasyonlarıyla ilgili bir anket doldurmaları istenilmiş. Katılımcılardan cevaplamaları istenen ankette, cinsel motivasyonlarının ne olduğunu ölçümlemek amacıyla 140 farklı motivasyon çeşidi seçenek olarak sunulunuyor (cinsel tatmin, aşk, intikam gibi).

Her maddenin yanında ayrıca bu motivasyon hangi ilişki türünde ne sıklıkta başvurduklarını ölçümlemek amacıyla 4 farklı ilişki türünde (bir kadınla tek gecelik ilişki, bir erkekle tek gecelik ilişki, bir erkekle uzun süreli ilişki, bir kadınla uzun süreli ilişki olmak üzere) hangi davranışları ne sıklıkta gösterdikleri inceleniyor.