Kadınların tek gecelik ilişkiyi tercih etmesinin sebebi nedir?

Tercih edilen cinselliğe ve ilişki biçimine göre seks, doğrudan motivasyona etki ediyor. Peki seks hayatı günlük motivasyonu iyi yönde mi kötü yönde mi etkiler? Kadınlar neden tek gecelik ilişkileri tercih eder? İşte cevabı...

Kadınların tek gecelik ilişkiyi tercih etmesinin sebebi nedir?

Archives of Sexual Behavior Dergisi’nde yayınlanan yeni bir araştırmanın sonuçlarında, seksin motivasyon üzerinde büyük bir etkisi olduğu saptanmıştır. Yapılan araştırmalara göre 510 yetişkin kadından cinsel motivasyonlarıyla ilgili bir anket doldurmaları istenilmiş. Katılımcılardan cevaplamaları istenen ankette, cinsel motivasyonlarının ne olduğunu ölçümlemek amacıyla 140 farklı motivasyon çeşidi seçenek olarak sunulunuyor (cinsel tatmin, aşk, intikam gibi).

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Kadınların tek gecelik ilişkiyi tercih etmesinin sebebi nedir?

Her maddenin yanında ayrıca bu motivasyon hangi ilişki türünde ne sıklıkta başvurduklarını ölçümlemek amacıyla 4 farklı ilişki türünde (bir kadınla tek gecelik ilişki, bir erkekle tek gecelik ilişki, bir erkekle uzun süreli ilişki, bir kadınla uzun süreli ilişki olmak üzere) hangi davranışları ne sıklıkta gösterdikleri inceleniyor.

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Kadınların tek gecelik ilişkiyi tercih etmesinin sebebi nedir?

TEK GECELİK İLİŞKİNİN TERCİH EDİLMENİN SEBEBİ... Araştırmanın sonuçlarına göre, ilişki çeşidine göre değerlendirildiğinde katılımcıların tek gecelik ilişkileri tercih etmelerinin altında duygusal doyumdan çok fiziksel ihtiyaçlarını gidermek olduğu ortaya çıkıyor.

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Kadınların tek gecelik ilişkiyi tercih etmesinin sebebi nedir?

Uzun süreli cinsel ilişki ise, kişilerin cinsel birliktelik motivasyonlarının duygusal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla olduğu gözlemleniyor.

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