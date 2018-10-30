Kadınlarda afrodizyak etkisi yaratan 7 bitki

Kadınların cinsel isteğinin artması için başvurulan bilimsel yollardan ziyade doğal yollara başvurmanın mantıklı olduğunu düşünenler de var. İşte kadınlarda cinsel isteği arttıran 7 şifalı bitki.

Kadınlarda cinsel isteksizlik pek çok sebepten dolayı ortaya çıkabilir. Bunlar günlük yaşamın kargaşası,iş stresi, depresyon vb gibi sebeplerle olabilmektedir. Bu sorunu ortadan kaldırmanın çeşitli yolları bulunuyor. Bunlardan biri de doğadan yararlanmaktır. Doğada bulunan bazı şifalı bitkiler kadınlarda afrodizyak etkisi yaratabiliyor. Peki kadınlarda cinsel isteği arttıran bitkiler nelerdir? İşte kadınlarda cinsel isteği arttıran 7 şifalı bitki... Twitter

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SAFRAN

Bu bitkiyi aktarlarda çok rahat bulabilirsiniz. Baharat olarakta kullanılan safran çiçeğinin kurutulmuş yapraklarıdır. Safran cinsel isteğinizi arttırmaya yarayan bir bitkidir. Bitki çayınıza, yemeğinize, salatanıza koyabilirsiniz. Research International’da yayınlanan bir makalesinde John P. Melnyk, Massimo F. Marcone, safran bitkisinin en güçlü afrodizyaklardan biri olduğunu söylüyor. Twitter

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MUSKAT

Baharatçılarda kolaylıkla bulabileceğiniz bir bitkidir. Bu bitki bebek cevizi olarakta bilinmektedir. Yemeklere, tatlılara lezzet katmak için kullanılır, sakinleştirmek ve gazlarını gidermek için bebeklere de verilir. BMC Complemenetary & Alternative Medicine’de yayınlanan bir araştırma, muskat tüketmenin libidoyu artırıcı bir etkisi olacağını ispatlıyor. Twitter

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