Kadın'da izleyiciyi yıkan ayrılık! Veda mesajı gözyaşlarına boğdu

Fox TV'nin sevilen dizisi Kadın'ın önceki bölümünde senaryo gereği hayatını kaybederek diziden ayrılan Ayça Erturan, Instagram hesabından duygusal bir veda mesajı yayınladı.

Kadın'da izleyiciyi yıkan ayrılık! Veda mesajı gözyaşlarına boğdu

Fox TV ekranlarının fenomen dizisi Kadın, 3 haftalık bir tatilin ardından önceki akşam 46. bölümüyle kaldığı yerden devam etti. Başrollerinde Özge Özpirinçci ve Caner Cindoruk’un yer aldığı dizide, Ayça Erturan'ın canlandırdığı 'Yeliz' karakterinin ölüm sahnesi ise izleyen herkesi şoke etti. Hayranları "Ayça Erturan Kadın'dan ayrıldı mı?" sorusunun yanıtını merak ederken güzel oyuncu, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.

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Kadın'da izleyiciyi yıkan ayrılık! Veda mesajı gözyaşlarına boğdu

Kadın'ın son bölümünde Nezir'in adamlarının Bahar'ı kaçıracağını öğrenen Sarp, çocukları ve Bahar'ı alarak evden kaçırdı. Ancak Nezir'in adamları Bahar'ın evine silahlarıyla geldi. Evde yaşanan tartışma sırasında adamlardan biri Yeliz'i silahla vurarak öldürdü. Böylece Kadın'da Yeliz'i canlandıran oyuncu Ayça Erturan da 46. bölümde diziye veda etti. Erturan, ardından Instagram hesabından bir mesaj yayınlayarak şunları dile getirdi;

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Kadın'da izleyiciyi yıkan ayrılık! Veda mesajı gözyaşlarına boğdu

"Bugün sana veda ediyoruz canım Yeliz.... Seninle tanıştığım günü hatırlıyorum... Pembe işçi önlüğüyle yangın merdiveninde ruj sürüp deodorant sıkan o konfeksiyoncu kızı... Saçlarının sarısını, paran olduğunda bile değiştirmeyi akıl edemediğin çantanı, çorabının üstüne giydiğin çiçekli terliğini, diz yapmış pijamanı...

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Kadın'da izleyiciyi yıkan ayrılık! Veda mesajı gözyaşlarına boğdu

Dostluğunu, aklına ilk gelenin dilinden dökülüvermesini, içtenliğini, bazı bazı patavatsızlığını, Şirin’ e haddini bildirmek için hapse girişini... Kısacık ömründe, kendi ayakların üzerinde durmak yerine bir erkeğe sırtını dayamanın doğru olduğunu savunurken, aslında kendinden başka kimsenin seni dik tutamayacağını öğrendin...

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