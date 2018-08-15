Kadına çarpıp kafasını kırdı arkasına bile bakmadan kaçtı

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 13.55 sıralarında Şişli Fulya’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fulya’daki özel bir hastanede çalışan Özbekistan uyruklu Naz Ömer, öğle saatlerinde işyerinden çıkarak evine gitmek istedi. Birkaç metre yürüdükten sonra kaldırıma gelen genç kadın yolun karşısına geçmek içim adım attı. Ancak kadına tam refüje çıkacağı esnada yaklaşık 70 kilometre hızla ilerleyen bir motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atarak vücudunu ve başını yere vuran kadın ağır yaralandı. Kaza sonrası olayı gören ve duyan çevredeki vatandaşlar koşarak kadının yanına geldi.

Sürücüler de araçlarından inerek kadına müdahale etmeye çalıştı. O esnada yerde acılar içerisinde kıvranan kadına çarpan sürücü, vatandaşların gözü önünde arkasına bile bakmadan olay yerinden kaçtı. Vatandaşlar durum karşısında şoke olurken, kazanı anı ve vicdansız sürücünün kaçtığı o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Kamera görüntülerinde, kadın kaldırımda bir süre bekledikten sonra yola adım atarak yürüyor. O esnada motosiklet kadına çarpıyor. Kadın çarpmanın etkisiyle yere düşüyor. Vatandaşlar koşarak kadının yanına gelirken, motosiklet sürücüsü ise arkasına bakmadan kaçıyor.