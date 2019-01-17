Kadın teknik direktörden cinsiyetçi soruya 'penisli' yanıt

ALMANYA 5. Lig ekiplerinden BV Cloppenburg'u çalıştıran kadın teknik direktör Imke Wübbenhorst, "Siz soyunma odasına girmeden önce futbolcular pantolonlarını giymeli mi?" sorusuna ironik bir yanıt verdi.

Kadın teknik direktörden cinsiyetçi soruya 'penisli' yanıt

Almanya’da 5 ligde BV Cloppenburg'un erkek takımını çalıştıran tek kadın teknik direktör olan Imke Wübbenhorst, gelen cinsiyetçi bir soruya verdiği ironik cevapla gündeme oturdu.

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Kadın teknik direktörden cinsiyetçi soruya 'penisli' yanıt

Sözcü'de yer alan habere göre; Almanya’nın 5. Ligi’ne denk gelen Oberliga’da BV Cloppenburg’u çalıştıran Wübbenhorst, Welt gazetesine bir röportaj verdi. Gazetecinin, “Siz soyunma odasına girmeden önce futbolcular pantolonlarını giymeli mi?” sorusuna “Tabii ki hayır. Ben bir profesyonelim. Takımı penis boylarına göre seçiyorum.” şeklinde bir yanıt verdi.

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Kadın teknik direktörden cinsiyetçi soruya 'penisli' yanıt

2016’ya kadar profesyonel olarak futbol oynayan Wübbenhorst 28 yaşında antrenörlük kariyerine başladı.

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Kadın teknik direktörden cinsiyetçi soruya 'penisli' yanıt

2018’de BV Cloppenburg’in başına geçen Alman çalıştırıcı aynı zamanda kulübün kadın takımını da yönetiyor.

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