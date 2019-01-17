Kadın teknik direktörden cinsiyetçi soruya 'penisli' yanıt

Almanya’da 5 ligde BV Cloppenburg'un erkek takımını çalıştıran tek kadın teknik direktör olan Imke Wübbenhorst, gelen cinsiyetçi bir soruya verdiği ironik cevapla gündeme oturdu.
Sözcü'de yer alan habere göre; Almanya’nın 5. Ligi’ne denk gelen Oberliga’da BV Cloppenburg’u çalıştıran Wübbenhorst, Welt gazetesine bir röportaj verdi. Gazetecinin, “Siz soyunma odasına girmeden önce futbolcular pantolonlarını giymeli mi?” sorusuna “Tabii ki hayır. Ben bir profesyonelim. Takımı penis boylarına göre seçiyorum.” şeklinde bir yanıt verdi.
2018’de BV Cloppenburg’in başına geçen Alman çalıştırıcı aynı zamanda kulübün kadın takımını da yönetiyor.
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