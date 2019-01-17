Kadın teknik direktörden cinsiyetçi soruya 'penisli' yanıt

Sözcü'de yer alan habere göre; Almanya’nın 5. Ligi’ne denk gelen Oberliga’da BV Cloppenburg’u çalıştıran Wübbenhorst, Welt gazetesine bir röportaj verdi. Gazetecinin, “Siz soyunma odasına girmeden önce futbolcular pantolonlarını giymeli mi?” sorusuna “Tabii ki hayır. Ben bir profesyonelim. Takımı penis boylarına göre seçiyorum.” şeklinde bir yanıt verdi.

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