Kadın patron çalışanlarını böyle cezalandırdı! Ülke ayağa kalktı

Çin'de kozmetik ürünler satanbir şirketin kadın patronu, hedeflenen şatışa ulaşamayan tamamı kadın olan çalışanlarını cadde üzerinde emekleterek yürüttü.
Cadde üzerinde bulunan insanlar gördükleri karşısında tepki gösterdiler.
Aynı iş yerinin başka bir çalışanı da arkadaşlarının süründürüldüğü anları videolarını çekti.
POLİS EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ Vatandaşlar tarafından çağrılan polis olay yerine gelip patronu uyarınca patron cezalandırmayı kesti.
Video sosyal medya üzerinden paylaşıldıktan sonra büyük tepki çekti.
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