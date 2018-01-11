Kadın hayranları yıkılacak! Ricky Martin evleniyor

Ricky Martin geçtiğimiz yıl nişanlandığı Jwan Yosef ile yakın zamanda evleneceğini ve uluslararası bir düğün gerçekleştireceğini açıkladı. Ricky Martin ayrıca nişanlısıyla birlikte yaşadığı evin kapılarını da açtı. 46 yaşındaki Ricky Martin nişanlısıyla yapacakları evlilik için "Uluslararası bir düğün yapmayı planlıyorum" ifadelerini kullandı. Martin’in taşıyıcı anne aracılığı ile sahip olduğu 9 yaşında ikizleri bulunuyor. İkiz çocuklarına taşıyıcı anne sayesinde kavuşan Ricky Martin Suriyeli nişanlısıyla beraber yaşıyor.