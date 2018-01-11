Kadın hayranları yıkılacak! Ricky Martin evleniyor

Kadın hayranları yıkılacak! Ricky Martin evleniyor

Ricky Martin geçtiğimiz yıl nişanlandığı Jwan Yosef ile yakın zamanda evleneceğini ve uluslararası bir düğün gerçekleştireceğini açıkladı. Ricky Martin ayrıca nişanlısıyla birlikte yaşadığı evin kapılarını da açtı. 46 yaşındaki Ricky Martin nişanlısıyla yapacakları evlilik için "Uluslararası bir düğün yapmayı planlıyorum" ifadelerini kullandı. Martin’in taşıyıcı anne aracılığı ile sahip olduğu 9 yaşında ikizleri bulunuyor. İkiz çocuklarına taşıyıcı anne sayesinde kavuşan Ricky Martin Suriyeli nişanlısıyla beraber yaşıyor.

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Kadın hayranları yıkılacak! Ricky Martin evleniyor

Öte yandan ünlü şarkıcı Beverly Hills'te birlikte yaşadığı evinin kapılarını Architectural Digest dergisine açtı. 44 yaşındaki Porto Riko'lu şarkıcı, dergiye verdiği röportajda, 1953 yılında inşa edilen, 13.8 milyon dolar (Yaklaşık 55 milyon TL) değerindeki yedi yatak odalı evin, aile yaşamı için çok uygun olduğunu söyledi.

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Kadın hayranları yıkılacak! Ricky Martin evleniyor

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Kadın hayranları yıkılacak! Ricky Martin evleniyor

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