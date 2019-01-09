Kadın dizisinin seksi yıldızı fena ayar verdi! Sen kimsin ya...

FOX TV ekranlarında 2 bucuk sezondur devam eden ve salı günü reyting listelerinde zirveyi kimseye kaptırmayan dizinin seksi oyuncusu Seray Kaya, takipçisine fena ayar verdi.

Kadın dizisinin seksi yıldızı fena ayar verdi! Sen kimsin ya...

Salı günleri FOX TV ekranlarında büyük ilgiyle izlenen Kadın dizisinin seksi ve başarılı oyuncusu Seray Kaya, instagramda kendisini eleştiren takipçidine fena ayar verdi.

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Kadın dizisinin seksi yıldızı fena ayar verdi! Sen kimsin ya...

2 bucuk sezondur Kadın dizisinde oynayan ve başrol oyuncularından biri olan Seray Kara, Şirin karakterine başarılı bir şekilde hayat veriyor. Dizide rolü gereği kötü, sevilmeyen ve entrikalarla dolu bir karaktere hayat veren Kaya sık sık takipçileri tarafından eleştirilere maruz kalıyor.

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Kadın dizisinin seksi yıldızı fena ayar verdi! Sen kimsin ya...

KANTARIZ TOPUZUNU KAÇIRDILAR: Rolü gereği eleştiri ve zaman zaman hakaretlere maruz kaldığını belirten Kaya'ya gelen son mesaj ise kantarın topuzunu iyice kaçırdı, dizinin Şiri'i Seray Kaya açtı ağzını yumdu gözünü...

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Kadın dizisinin seksi yıldızı fena ayar verdi! Sen kimsin ya...

Genç oyuncu, instagramdaki bir takipçisinin “İki dizide oynayıp Oscar kazanmış gibi davranıyor!” sözlerine sert bir yanıt verdi.

Takipçisinin kendisini yerden yere vuran mesajını instastory bölümünden yayınlayan Kaya, açtı ağzını yumdu gözünü.

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