Kadın dizisinin seksi yıldızı fena ayar verdi! Sen kimsin ya...

2 bucuk sezondur Kadın dizisinde oynayan ve başrol oyuncularından biri olan Seray Kara, Şirin karakterine başarılı bir şekilde hayat veriyor. Dizide rolü gereği kötü, sevilmeyen ve entrikalarla dolu bir karaktere hayat veren Kaya sık sık takipçileri tarafından eleştirilere maruz kalıyor.

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