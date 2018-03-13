Kadın dizisini rezil ettiler yerin dibine böyle soktular

Orjinali Japonya yapımı olan 'Woman' dizisinden uyarlanan Kadın dizisini rezil ettiler. Sebebi ise Kadın dizisinin 20.yeni bölümü içi, sosyal medya hesaplarından paylaşılan bir fotoğraflar. Bakın olay yaratan o fotoğraf ve perde arkası neymiş.

Fox TV'nin en büyük sürprizlerinden biri Kadın dizisi oldu malumunuz. Orjinali Japonya yapımı olan 'Woman' dizisinden uyarlanan Kadın, dramanın yanı sıra içinde barındırdığı büyük gizemle de dikkatleri üzerine çekiyor. Ancak Kadın dizisi belki de yayınlanmaya başladığı günden bu yana olan en berbat yorumları almış olabilir. Hem de bakın neden. Twitter

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Salı akşamlarının sevilen dizisi Kadın, bu akşam 20. bölümüyle ekrana gelecek. Her hafta başka bir heyecanın yaşandığı Fox TV’nin dizisi, reyting rekorları kırmaya da devam ediyor. Diziyi izleyenlerin sosyal medyadaki en büyük tepkisi Şirin’e oluyor ama Sarp’ın ortaya çıkmasından sonra oklar bu kez de ona çevrildi. Bahar’la yaşadıkları büyük aşkla ilgili pek çok sahne yer almasına rağmen, başlangıçta sevilen Sarp, bir anda dizinin sevilmeyen adamı oldu adeta! Twitter

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Sarp’ın neden Alp olduğu anlaşılamazken, Pırıl’la evlenip çocuk sahibi olduğunun ortaya çıkması iyice kafaları karıştırmıştı. Başlangıçta Sarp’ın hiç bir şey hatırlamadığını düşünen izleyenler, ilerleyen bölümlerde hatırladığını görünce Sarp’a iyice kızmaya başladı. Neden Pırıl’la evlendiği ve Bahar ve çocukların peşine düşmediği hala esrarını korurken, ortada Pırıl ve babasının yalanları, annesi Jülide’nin de dahil olmasıyla Sarp’a bambaşka şeyler anlatıldığı görülüyor. Sarp, Amerika’dan döndüğünde Bahar ve çocukları aramaya çalışırken onların mezarlarını buluyor ve öldüklerini zannediyor. Twitter

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