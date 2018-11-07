Kadın balkondan atladı: Kocası yardım edenlere saldırdı!

Kocaeli İzmit'te eşiyle tartışan Nurcan Ç. (43) kendisini birinci kattaki evinin balkonundan attı. Yaralanan Nurcan Ç., tedaviye alındı. Bu sırada Nuran Ç.'nin kocası Serkan Ç., eşine yardım etmek isteyen mahalle sakinlerinin üzerine saksı attı. Mahalleli, kaçarak kendini korudu.

Olay, öğleden sonra, İzmit Tepecik Mahallesi Dut Sokak'ta meydana geldi. Eşi Serkan Ç. (43) ile bilinmeyen bir nedenle tartışan Nurcan Ç., kendisini birinci kattaki evinin balkonundan attı.