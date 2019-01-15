Kadıköy'e Demba Ba sürprizi! İlk teklif yapıldı

BELHANDA'NIN YERİNE FERNANDES: Belhanda’yı satması an meselesi olan Galatasaray, Faslı yıldızın alternatifini buldu. Listenin ilk sırasında Manuel Fernandes var.

“BALOTELLİ GALATASARAY’A GELİR”: Aslan’ın Balotelli hamlesi Avrupa’da büyük ses getirirken, İtalyan gazeteci Lorenzo di Caprio da Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak açıklamalar yaptı. Di Caprio, “Bologna ve Marsilya da onu transfer etmek istiyor. Bence Galatasaray’ın şansı çok fazla” dedi.