Kadıköy'e Demba Ba sürprizi! İlk teklif yapıldı

BELHANDA'NIN YERİNE FERNANDES: Belhanda’yı satması an meselesi olan Galatasaray, Faslı yıldızın alternatifini buldu. Listenin ilk sırasında Manuel Fernandes var.
“BALOTELLİ GALATASARAY’A GELİR”: Aslan’ın Balotelli hamlesi Avrupa’da büyük ses getirirken, İtalyan gazeteci Lorenzo di Caprio da Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak açıklamalar yaptı. Di Caprio, “Bologna ve Marsilya da onu transfer etmek istiyor. Bence Galatasaray’ın şansı çok fazla” dedi.
YENİ JOKER DJİMSİTİ: Beşiktaş, Atalanta’dan Berat Djimsiti’yi 500 bin euroya transfer etmek üzere. 25 yaşındaki Arnavut oyuncu, stoper, sağ bek be sol bekte de oynayabiliyor.
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