Kadıköy'de takip ettiği kadını öldürdü! Sonrasında ise...

Olay saat 13.00 sıralarında İstanbul Kadıköy Kalamış'ta meydana geldi. Malek Omerova (55), apartmana girdiği sırada bir kişi tarafından silahla vuruldu. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdehalelere rağmen kurtarılamadı.