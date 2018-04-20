Kadıköy girişindeki arterde çalışmalar başladı: Bir yıl kapalı

Kadiköy'de Haydarpaşa-Gebze banliyö hattındaki yenileme çalışmaları nedeniyle Tıbbiye Caddesi üzerindeki köprünün yıkılması çalışmaları başladı. Trafiğe kapanan ana arterdeki köprünün 1 yılda tamamlanması planlanıyor. Trafik ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni düzenleme ve uyarıları ile çevre yollardan sağlanacak. Haydarpaşa-Gebze banliyö hattı yenileme çalışmaları kapsamında Tıbbiye Caddesi üzerindeki karayolu köprü yıkılıp yenilenecek.
Köprünün yıkılması için belediye ekipleri gece saatlerinde köprüye giden yolu trafiğe kapattı. Sürücülerin dikkat etmesi için belediye ekipleri tarafından uyarı levhaları yerleştirildi. Bir yıl sürecek çalışmalar nedeniyle Üsküdar-Kadıköy arası trafik İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bölgedeki geçici tedbirleriyle sağlanacak.
Bu kapsamda yeni güzergah şöyle:
Tıbbiye Caddesi'nden Kadıköy Rıhtım Caddesi'ne araç trafiği Behiçbey Sokağı'ndan Dr. Eyüp Aksoy Caddesi istikametine tek yönlü sağlanacak.
Daha önce ulaşımın tek yönlü sağlandığı Orgeneral Şahap Gürler Caddesi de çift yönlü bölünmüş yol olarak yeniden düzenlendi.
Dr. Eyüp Aksoy Caddesi'nden Orgeneral Şahap Gürler Caddesi'ne yeni açılan yolla araçların Tıbbiye Caddesi'ne paralel olarak Kadıköy Rıhtım Caddesi'ne ulaşmaları sağlanacak ancak bu güzergahı sadece otobüs, minibüs, taksi, servis gibi toplu taşıma araçları kullanabilecek. Rıhtım Caddesi'ne gitmek isteyen diğer araçlar ise Taşköprü Caddesi ve ve Söğütlüçeşme Caddesi'ni kullanarak Rıhtım Caddesi'ne ulaşabilecek.
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