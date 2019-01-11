Kaçtığında tek kare resmi vardı! İsmail Çolak'ın son halini gören tanıyamadı

İsmail Çolak Bolu'daki meşhur İsmail'in Yeri isimli restorantın sahibiydi. FETÖ darbe girişiminden haberdar olan İsmail Çolak, 4 ay önce ortadan kayboldu. Darbe girişiminden sonra FETÖ'cü olduğu anlaşılan İsmail Çolak hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ancak Çolak çoktan yurt dışına kaçmıştı ve herkesin elinde tek kare bu fotoğrafı vardı. Dün teslim olan İsmail Çolak son hali ile objektiflere yansıyınca gören tanımakta zorlandı.
ADLİYEYE SEVKEDİLDİ: İsmail Çolak sürpriz bir şekilde 'itirafçı olmaya karar vermiş' ve Polonya'dan Türkiye'ye dönüp emniyete teslim olmuştu. Çolak bugün adliyeye sevkedilirken medya tarafından görüntülendi.
İsmail Çolak, Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen, FETÖ ile bağlantısı olduğu tespit edilerek KHK ile kapatılan Düzceli Sanayici ve İşadamları Derneği (DÜSİAD) yönetici ve üyelerinin aralarında bulunduğu davanın firari sanıkları arasında yer alıyordu.
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