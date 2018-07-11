Kaçan kedicikler Serap Akıncıoğlu ve Ayça Gökçaylar bomba! Demiş ki...

Serap Akıncıoğlu Adnan Oktar için instagram hesabında 'ilanı' aşklar edip demiş ki: 'Allah Senden razı olsun Seni Allah için çok ama kelimelere sığmayacak kadar çok seviyorum. Allah beni dünyada da ahirette de Seninle yaşatsın inşaAllah'. Serap Akıncıoğlu'nun 'sen hiç ayrılmayayım' dediği Adnan Oktar gözaltına alınırken kaçması hayli ironik oldu.