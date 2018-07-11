Kaçan kedicikler Serap Akıncıoğlu ve Ayça Gökçaylar bomba! Demiş ki...

Adnan Oktar'a yönelik operasyonda Serap Akıncıoğlu ve Ayça Gökçaylar firar etti. Operasyonu haber alınca kaçan kediciklerden Serap Akıncıoğlu, Adnan Oktar'ın başı kapalı nadir kediciklerinden biri. A9 kanalında program yapan Serap Akıncıoğlu, Adnan Oktar'ın meşhur ziyafetlerinde de yanı başında yer alıyordu.
Serap Akıncıoğlu Adnan Oktar için instagram hesabında 'ilanı' aşklar edip demiş ki: 'Allah Senden razı olsun Seni Allah için çok ama kelimelere sığmayacak kadar çok seviyorum. Allah beni dünyada da ahirette de Seninle yaşatsın inşaAllah'. Serap Akıncıoğlu'nun 'sen hiç ayrılmayayım' dediği Adnan Oktar gözaltına alınırken kaçması hayli ironik oldu.
YURT DIŞI EĞİTİMLİ : Adnan Oktar gözaltına alınırken firar eden diğer kedicik ise Ayça Gökçaylar oldu. Özel Yıldız Koleji’ndeki lise eğitimini alan Ayça Gökçaylar Londra Victoria School of English'den mezun olmuş. Eczacıbaşı voleybol takımı, Yüzme İhtisas sutopu takımı ve İstanbul buz hokeyi takımında oynayan Ayça Gökçaylar, Serap Akıncıoğlu ile birlikte kaçtı.
Adnan Oktar'ın iyi eğitimli gözde kedicikleri şu anda her yerde aranıyor. İşte Serap Akıncıoğlu ve Ayça Gökçaylar'ın instagram hesaplarından yaptıkları paylaşımlar.
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