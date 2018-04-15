Kaç kalori - Az yiyor ama kilo veremiyorsanız kalori cetveline bakın

Bu kaç kalori? Az yiyor ama kilo veremiyorsanız bu soruyu sorun. 1 dilim ekmek kaç kalori, 1 patates 1 hamburger, 1 porsiyon biftek ya da 1 portakal kaç kalori eder. Kalori cetveli ile yiyeceklerin değerini öğreneceksiniz. İşte yiyeceklerin kalori cetveti ve kaç kalori sorusunun yanıtı;

Kaç kalori - Az yiyor ama kilo veremiyorsanız kalori cetveline bakın

Önünüze ne gelirse yemeden önce mutlaka bu kaç kalori diye sorun. 1 dilim ekmeğin kalorisinden bir portakala, 1 tabak makarnadan 1 patatese kadar her yiyeceğin bir kalori değeri var. Onca rejime rağmen kilo veremiyorsanız belki de yiyeceklerin kalori değerleri hakkında yeterli bilgiye sahip değilsinizdir. Neden derseniz? Mesela 1 dilim ekmeğin kalorisi 1 kilo mantardan çok fazladır. Sayı da ebattan çok daha önemlisi yiyeceğin kalori değeri. Size önerimiz et ürünlerinden ekmek türlerine, meyve ve sebzelerden tatlılara kadar herşeyin kalorisi hakkında bilgilenmek. Sizlere tüm bu yiyeceklerin kalori cetvellerini hazırladık.

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Kaç kalori - Az yiyor ama kilo veremiyorsanız kalori cetveline bakın

Kalori cetveli nedir kaç kalori almalıyım? : Kalori; besinlerle alınan, fiziksel aktivite ile harcanan ya da vücudun metabolik faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli enerji birimidir. Günlük alınan enerji birimi de kalori cinsinden hesaplanır. Kalori cetveli ise, besinlerin veya yiyeceklerin 100 gram bazında ne kadar kalori içerdiğini gösteren tablodur. Kadınların günde ortalama 2000-2200, erkeklerin ise ortalama 2500 kalori almaları gerektiği bilinir. Ancak kişinin yaşı, cinsiyeti, yaşam şekli, riskleri ve hastalıklarına göre bu değerler değişkenlik gösterir.

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Kaç kalori - Az yiyor ama kilo veremiyorsanız kalori cetveline bakın

Ekmek - Patates - cips kaç kalori : Türkiye’de özellikle ekmek çok tüketilir. “Ekmek yemeden doymuyorum” diyenlerden olabilirsiniz; ancak ortalama 1 dilim beyaz ekmeğin (25gr) 69kcal olduğunu unutmayın. Yine atıştırmalık olarak düşündüğünüz patatesi de çok tüketiyorsanız aman dikkat! Çünkü bir sebze olmasına rağmen patatesi nasıl tükettiğiniz çok önemli. 100 gram patatesi haşlanmış yerseniz 76 kcal alırsınız; ama kızarmış olarak aynı miktarda tüketirseniz 280 kcal’yi tek seferde almış olursunuz. Patates cipsini ise yemeyi hiç düşmeyin. Çünkü 100 gram patates cipsi 568kcal’dir.

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Kaç kalori - Az yiyor ama kilo veremiyorsanız kalori cetveline bakın

Meyvelerin ise sebzelere göre biraz daha dikkatli tüketilmesi gerekir. Çünkü muz, incir, karpuz ve kavun gibi meyveler içeriğindeki şeker oranı nedeniyle çok tüketilmemelidir. Örneğin, 100 gram muzun 85kcal’dir. Hele bir de diyabetiniz varsa mutlaka şeker oranı yüksek meyveleri yerken nasıl tüketeceğiniz konusunda bilgi alın. Mesela; diyabetiniz varsa inciri sütle tüketmeye çalışın.

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