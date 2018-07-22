Kabil Havalimanı'nda patlama olay yerinden görüntüler dehşet!

Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum'u Ankara'dan Kabil'e taşıyan uçağın iniş yapmasından kısa süre sonra havaalanı civarında patlama meydana geldi.

Kabil Havalimanı'nda patlama olay yerinden görüntüler dehşet!

Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum'u Ankara'dan Kabil'e taşıyan uçağın iniş yapmasından kısa süre sonra havaalanı civarında patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti. Olay yerinden ilk görüntüler servis edilmeye başlandı. Gelen görüntüler kan donduran cinsten.

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Kabil Havalimanı'nda patlama olay yerinden görüntüler dehşet!

Şehirdeki uluslararası havalimanı yakınındaki patlama, sürgünden dönen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Raşid Dostum'u taşıyan uçağın piste inmesinden kısa süre sonra gerçekleşti. Reuters haber ajansı, bombanın Dostum'u bekleyenlerin bulunduğu havalimanı girişinde patladığını aktarıyor.

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Kabil Havalimanı'nda patlama olay yerinden görüntüler dehşet!

Türkiye'den ülkesine dönen Raşid Dostum patlamada herhangi bir zarar görmedi ancak çok sayıda ölü ve yaralı var. İlk gelen bilgiler, en az 10 can kaybının olduğu yönünde.

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Kabil Havalimanı'nda patlama olay yerinden görüntüler dehşet!

Uluslararası haber ajansları Reuters ve Associated Press'in (AP) dünyaya geçtiği ilk fotoğraflarda, kanlar içinde yerde yatan yaralılar göze çarpıyor. Bir yıldan uzun bir zamandır Afganistan'a dönemeyen Dostum için, resmi bir karşılama töreni düzenlenmişti.

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