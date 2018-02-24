JÖH'ler ve PÖH'ler hep birlikte cuma namazı kıldı

Zeytin Dalı Harekatı'nda görevlendirilen özel harekat birlikleri ve güvenlik korucularının konuşlandığı İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezinin açılışı yapıldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir süre önce boşaltılan çadır kentten dönüştürülen merkezin açılışına Vali Ali Yerlikaya, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakçı katıldı.

Harekatta görev alacak jandarma komando ve özel harekat birlikleri, polis özel harekat timleri ve güvenlik korucuları ile tek tek selamlayan heyettekiler, birliklerle cuma namazı kıldı.

İl Müftüsü Ahmet Çelik'in cuma hutbesini irat ettiği etkinlik, birlikte dua edilmesinin ardından sona erdi.

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