Jennifer Lopez'den kadınlara flört tavsiyesi

33 yaşından küçüklerle sevgili olunmaması gerektiğini düşünen Lopez, "Erkekler 33 yaşından önce gereksiz ve son derece kullanışsız. 33 yaşından genç erkeklerden kaçın" ifadelerini kullandı. Lopez bir süredir 43 yaşındaki Alex Rodriguez'le beraberlik yaşıyor. Rodriguez Lopez ile tanışdıkları gün için, “Hayatımın en şanslı günüydü” diyor.

Latin müziğin kadın öncüsü olup Latin müziğin patlama yapmasını sağlayan dünyaca ünlü ses sanatçısı Jennifer Lopez kimdir? Müzik hayatındaki başarısının yanı sıra güzelliği ile de adından sıkça söz ettiren Jennifer Lopez’in kariyeri ve özel hayatına dair bilinmeyenleri sizler için araştırdık. İşte bilinmeyen yönleriyle Jennifer Lopez…



Tam adı Jennifer Lynn Lopez olan Jennifer Lopez, 24 Temmuz 1970 yılında New York‘un bir mahallesi olan Bronx’ta Porto Riko’lu bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir.



Annesi Guadalupe Rodriquez Lopez, New York’ta bir kreşde öğretmendir. Babası David Lopez “Guardian Insuarance’de” bir bilgisayar operatörüdür. Bir ablası (Leslie) ve bir kız kardeşi (Lynda)vardır.Henüz çocukken müzikal tiyatroda oynadı ve ilk filmi olan ‘My Little Girl‘de (Küçük Kızım) oynadığında daha 16 yaşındaydı.