Jennifer Lopez'den kadınlara flört tavsiyesi

Tam adı Jennifer Lynn Lopez olan Jennifer Lopez, 24 Temmuz 1970 yılında New York‘un bir mahallesi olan Bronx’ta Porto Riko’lu bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir.



Annesi Guadalupe Rodriquez Lopez, New York’ta bir kreşde öğretmendir. Babası David Lopez “Guardian Insuarance’de” bir bilgisayar operatörüdür. Bir ablası (Leslie) ve bir kız kardeşi (Lynda)vardır.Henüz çocukken müzikal tiyatroda oynadı ve ilk filmi olan ‘My Little Girl‘de (Küçük Kızım) oynadığında daha 16 yaşındaydı.