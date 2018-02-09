Jennifer Aniston'ın muhteşem evi!

Friends (Sıkı Dostlar) dizisindeki Rachel Green rolüyle kariyerinde zirve yapan, son olarak Office Christmas Party filmindeki Carol Vanstone karakteriyle konuşulan Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, evinin kapılarını Architectural Digest Dergisi'ne açtı. ABD'li oyuncu Jennifer Aniston, California eyaletinin Los Angeles kenti yakınlarındaki (milyonerler muhuti) Bel Air bölgesinde bulunan evinin kapıları Architectural Digest Dergisi'ne açtı. Eşi Justin Theroux (46) ve köpekleriyle evinde çok mutlu olduğunu söyleyen 48 yaşındaki oyuncu "Burayı ve bu mutluluğu başka hiçbir yere değişmem" dedi. İşxte Aniston'un evinden görüntüler