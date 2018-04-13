Jelena yenge Üsküdar'ı terk etti!

Beşiktaş'ın Sırp savunma oyuncusu Dusko Tosic ile şarkıcı eşi Jelena Karleusa yeni evlerine taşındı. İki yıldır Üsküdar Acıbadem'de bulunan bir rezidansta yaşayan çift, semtini değiştirdi. Tosic ile Jelena, bu kez Beşiktaş Zincirlikuyu'daki lüks bir rezidanstan daire kiraladı. Çiftin 300 metrekarelik lüks dairesinin aylık kirası ise 10 bin dolar.