Jelena yenge Üsküdar'ı terk etti!

Beşiktaş'ın Sırp savunma oyuncusu Dusko Tosic ile şarkıcı eşi Jelena Karleusa yeni evlerine taşındı. İki yıldır Üsküdar Acıbadem'de bulunan bir rezidansta yaşayan çift, semtini değiştirdi. Tosic ile Jelena, bu kez Beşiktaş Zincirlikuyu'daki lüks bir rezidanstan daire kiraladı. Çiftin 300 metrekarelik lüks dairesinin aylık kirası ise 10 bin dolar.
Beşiktaşlı yıldız Dusco Tosic'in eşi Jelena Karleusa'nın sosyal medya tutkusu, geçtiğimiz günlerde başına iş açmıştı. Çiçek hastalığı salgınının yaşandığı ülkesi Sırbistan'da aileleri, "Aşı otizme neden oluyor. Çocuklarınıza çiçek aşısı yaptırmayın" diye twitter'da uyaran Karleusa'yı doktorlar, 12 kişinin ölümünün ardından mahkemeye vermişti.
Geçtiğimiz hafta Belgrad polisinin kapısına dayandığı güzel yenge, o sırada ise İstanbul'daydı. Sırp basınının "İfade vermemek için Türkiye'ye kaçtı" dediği Jelena Karleusa, önceki gün ise Sırp savcılarına ifade verdi.
İfadesini verdikten sonra avukatıyla görüntülenen güzel yengenin cezası, yakında belli olacak.
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