Jelena yenge Üsküdar'ı terk etti!

Beşiktaşlı Dusko Tosic ile şarkıcı eşi Jelena Karleusa yeni evlerine taşındı. İki yıldır Üsküdar Acıbadem'de bulunan bir rezidansta yaşayan çift, semtini değiştirdi. Tosic ile Jelena, bu kez Beşiktaş Zincirlikuyu'daki lüks bir rezidanstan daire kiraladı.

Jelena yenge Üsküdar'ı terk etti!

Beşiktaş'ın Sırp savunma oyuncusu Dusko Tosic ile şarkıcı eşi Jelena Karleusa yeni evlerine taşındı. İki yıldır Üsküdar Acıbadem'de bulunan bir rezidansta yaşayan çift, semtini değiştirdi. Tosic ile Jelena, bu kez Beşiktaş Zincirlikuyu'daki lüks bir rezidanstan daire kiraladı. Çiftin 300 metrekarelik lüks dairesinin aylık kirası ise 10 bin dolar.

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Jelena yenge Üsküdar'ı terk etti!

Beşiktaşlı yıldız Dusco Tosic'in eşi Jelena Karleusa'nın sosyal medya tutkusu, geçtiğimiz günlerde başına iş açmıştı. Çiçek hastalığı salgınının yaşandığı ülkesi Sırbistan'da aileleri, "Aşı otizme neden oluyor. Çocuklarınıza çiçek aşısı yaptırmayın" diye twitter'da uyaran Karleusa'yı doktorlar, 12 kişinin ölümünün ardından mahkemeye vermişti.

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Jelena yenge Üsküdar'ı terk etti!

Geçtiğimiz hafta Belgrad polisinin kapısına dayandığı güzel yenge, o sırada ise İstanbul'daydı. Sırp basınının "İfade vermemek için Türkiye'ye kaçtı" dediği Jelena Karleusa, önceki gün ise Sırp savcılarına ifade verdi.

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Jelena yenge Üsküdar'ı terk etti!

İfadesini verdikten sonra avukatıyla görüntülenen güzel yengenin cezası, yakında belli olacak.

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