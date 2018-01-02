Jelena Karleusa'nın zeka pozu sosyal medyayı salladı

Jelena Karleusa'nın zeka pozu sosyal medyayı salladı

Beşiktaşlı futbolcu Tosic’in eşi Jelena Karleusa yılbaşı paylaşımı ile sosyal medyayı salladı. Fotoğraflarıyla adından sık sık söz ettiren Jelena Karleusa, cesur paylaşımıyla yine çok konuşuldu. Tosic'in eşi Jelena Karleusa "Yeni yılda 40 yaşıma girdim. Güzel ve seksi olabilirim. Ama zeka daha önemli. Ben bunlara fazlasıyla sahibim" dedi. Daha sonra Tosic-Jelena hep birlikte aile pozu verdiler. Şarkıcı olan Jelena Karleusa sosyal medyadaki cesur paylaşımları ile sık sık adından söz ettiriyor.

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Jelena Karleusa'nın zeka pozu sosyal medyayı salladı

Güzel şarkıcı daha önce verdiği röportajda, ''Yenge değil, ‘süper yenge’yim. Sizden biriyim. Sırbistan’da 22 yıldır müzik kariyerimle tanınıyorum ama Türkiye’de Dusko’nun eşiyim. Bari bana sadece ‘yenge’ demeyin, ‘süper yenge’ deyin.'' ifadelerini kullanmıştı.

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Jelena Karleusa'nın zeka pozu sosyal medyayı salladı

Sırp şarkıcı, ''Kalçalarımın büyüklüğü ya da başka yerlerim kimseyi ilgilendirmez. Kimsenin de beni çok sevmesini beklemedim. Türklerin de beni şahsiyetimle sevmesini isterim.'' demişti.

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Jelena Karleusa'nın zeka pozu sosyal medyayı salladı

Daha önce “Bu vücudu seks yaparak koruyorum” diyen Jelena, ''Yaptığım tek spor alışveriş yaparken bir mağazadan diğerine geçmek! Hepsi bu, özel bir şey yapmıyorum. Bir de tabii sahnedeki dans ve şovlarım bana yetiyor.'' demişti.

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