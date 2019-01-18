Japonlar çalışmaya doymuyor emeklilik yaşının 70 olmasını istediler

JAPONYDA'da hükümetin yaptırdığı bir anket, katılımcıların yüzde 30’unun 60’lı yaşların başına kadar çalışmayı düşündüğünü ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 21.5'i ise "66 ile 70 yaş" aralığında da çalışmak istedilerini dile getirdi.

Japonlar çalışmaya doymuyor emeklilik yaşının 70 olmasını istediler

JAPONYA'da hükümetin yaptırdığı bir anket, ülkenin çalışma kültürü ile ilgili çarpıcı verileri ortaya koydu. 18 yaş üstü 5 bin kişiyle görüşülerek hazırlanan ve 2 bin 900 geçerli yanıt alınan araştırmanın sonuçlarına göre, katılımcıların yaklaşık yüzde 30'u 60'lı yaşların başına kadar çalışmak istediğini söyledi.

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Japonlar çalışmaya doymuyor emeklilik yaşının 70 olmasını istediler

Hangi yaşa kadar çalışmak istedikleri sorusunu yanıtlayan katılımcıların yüzde 30.7'si "61-65 yaş arası" cevabını verdi. Katılımcıların yüzde 21.5'i "66 ile 70 yaş" aralığına kadar çalışabileceğini ifade ederken, yüzde 18.8'i ise "51-60 yaş" aralığına kadar çalışmak istediğini belirtti.

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Japonlar çalışmaya doymuyor emeklilik yaşının 70 olmasını istediler

66 yaşına kadar çalışmak istediğini belirten katılımcılara neden iş yaşamına devam etmek istediklerinin de sorulduğu ankette, katılımcıların yüzde 28.9'u ‘maddi sorun yaşamadan hayatlarına devam etmek' istediğini söyledi. Yüzde 24.9'u ‘yaşam giderlerini karşılamak zorunda' olduğunu ifade ederken, çalışmayı sevdiğini belirtenlerin oranı yüzde 16.9 oldu.

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Japonlar çalışmaya doymuyor emeklilik yaşının 70 olmasını istediler

Öte yandan 65 yaş üstü nüfusu en fazla ülke olan Japonya, aynı zamanda 65 yaş üstü en fazla çalışana sahip ülke konumunda. 127 milyon nüfusa sahip ülkede 65 yaş üstü çalışan sayısı 26.5 milyonu buluyor.

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