İznik Gölü'nde dehşet! Gözlerine inanamadılar

BURSA'nın merkez Yıldırım ilçesinden aileleriyle İznik Gölü kıyısına pikniğe giden ve serinlemek için suya giren çocuklardan Fatma Sayhan (12) ile Vildan Salçın (12) boğuldu. Boğulma tehlikesi geçiren 6 çocuk da çevredekiler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

İznik Gölü'nde dehşet! Gözlerine inanamadılar

Merkez Yıldırım ilçesindeki tekstil atölyesinde çalışan aileler, bugün çocuklarını da yanlarına alarak İznik Gölü'nün Orhangazi sahilinde, Çamlık bölgesinde yeni yapılan pompa istasyonu yakınlarına pikniğe geldi. Piknik sırasında çocuklar serinlemek için göle girdi.

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İznik Gölü'nde dehşet! Gözlerine inanamadılar

Bir süre sonra, göle giren 8 çocuk çırpınmaya başladı. Çocukların çığlıklarını duyan çevredekiler, göle atlayarak boğulmak üzere olan 1'i erkek 6 çocuğu sudan çıkardı. Ancak Fatma Sayhan ile Vildan Salçın, gölde kayboldu.

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İznik Gölü'nde dehşet! Gözlerine inanamadılar

Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan Neslihan Sezek (14), Eylem Sezek (15), Kübra Sezek (17), Muharrem Sayhan (13), Güllü Sayhan (17) ve Marziye Sayhan (17), olay yerine çağrılan ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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İznik Gölü'nde dehşet! Gözlerine inanamadılar

Kayıp çocukların bulunması için olay yerine Bursa AFAD ve Bursa Deniz Polisi ekipleri sevk edildi. Pompa istasyonu çevresinde suya giren dalgıç polisler, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrasında Fatma ve Vildan'ın cansız bedenlerine ulaştı.

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