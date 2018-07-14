İznik Gölü'nde dehşet! Gözlerine inanamadılar

BURSA'nın merkez Yıldırım ilçesinden aileleriyle İznik Gölü kıyısına pikniğe giden ve serinlemek için suya giren çocuklardan Fatma Sayhan (12) ile Vildan Salçın (12) boğuldu. Boğulma tehlikesi geçiren 6 çocuk da çevredekiler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Merkez Yıldırım ilçesindeki tekstil atölyesinde çalışan aileler, bugün çocuklarını da yanlarına alarak İznik Gölü'nün Orhangazi sahilinde, Çamlık bölgesinde yeni yapılan pompa istasyonu yakınlarına pikniğe geldi. Piknik sırasında çocuklar serinlemek için göle girdi. Twitter

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Bir süre sonra, göle giren 8 çocuk çırpınmaya başladı. Çocukların çığlıklarını duyan çevredekiler, göle atlayarak boğulmak üzere olan 1'i erkek 6 çocuğu sudan çıkardı. Ancak Fatma Sayhan ile Vildan Salçın, gölde kayboldu. Twitter

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Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan Neslihan Sezek (14), Eylem Sezek (15), Kübra Sezek (17), Muharrem Sayhan (13), Güllü Sayhan (17) ve Marziye Sayhan (17), olay yerine çağrılan ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



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