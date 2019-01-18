İzmir’deki ürküten doğa olayında sular çekilmeye devam ediyor

Geçtiğimiz hafta aralıksız olarak devam eden kuvvetli yağışların etkisiyle Menderes ilçesi Karakuyu Mahallesi'nde oluşan derin obruklar herkesi hem şaşırttı hem de ürküttü. Yağmur sularının toplandığı tarım arazisinde toprakta derin çatlaklar meydana gelirken, sular da bu çatlaktan yeraltına şelale oluşturur şekilde akmaya başladı. İlginç manzarayı olduğunu duyanlar yaşanan doğa olayını yerinde izlemeye gelirken, mal sahiplerinden İsmet Deniz, çok şaşırdıklarını, mal sahibi olarak yapabilecek bir şeyleri olmadığını ve olaya devletin el atacağını ifade etti.

Olayı ilk gördüklerinde neye uğradıklarını şaşırdıklarını belirten arazi sahiplerinden İsmet Deniz, "Millet şaşırdı, böyle bir şey görülmedi şimdiye kadar. Obruk diyorlar ama bu obruk değil, burada mağara var ve mağaraya kaçan su. Obruk olsa obruk komple çöküyor. Daha önce karşı çiftlikten akan sel suları mağara açtı burada, sonra ovanın sularını mağara çekmeye başladı. Herhalde o mağara bu yöne doğru çalışıyor, alttan oyuyor. Bu sene çok su olunca asfalta dayanıyor. Asfalta dayanınca, üstü de yumuşayınca altı da boş, birden çöktü burası” dedi.