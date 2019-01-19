İzmir'de Miss deve seçildi kazanan Baybars oldu

İZMİR'de bu yıl sekizincisi düzenlenen En Süslü Deve Yarışması görsel şölene sahne oldu. Selçuk İstasyon Meydanında 37. Geleneksel Selçuk Efes Deve Güreşleri Festivali kapsamında yaklaşık 20 devenin katılımıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Yarışma kapsamında Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen deve sahipleri yarışmayı kazanmak içn günlerce uğraştı. Develer sahipleri tarafından günler alan uğraşlar sonucu süslendi ve yarışmaya hazırlandı. Sahipleri tarafından süslenen develerin yürüyüşü katılımcılardan büyük beğeni topladı.

Develerin tek tek boy gösterdiği yarışmada birincilik ödülü, Balıkesir'in Edremit ilçesinden gelen "Baybars Faytoncu" isimli deveye verildi.