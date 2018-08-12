İYİ Parti'de olağanüstü kurultay günü Meral Akşener'den flaş açıklama

İYİ Parti'nin olağanüstü kurultayı başladı. Akşener, kurultayda açılış konuşmasını yaptı. Kurultaya MHP ve HDP davet edilmedi. Kurultayda Genel İdare Kurulu ve MDK için seçim yapılacak.

Saat 10.00’da başlayan kongrede meral Akşener ile ilgili kısa film gösterildi ve “Sen sona yaklaşırken ben daha yeni başlıyorum” mesajı verildi. Kurultay'da tek  başkan adayı olan Meral Akşener yeniden başkan seçilecek. 80 üyeli genel idare kurulu ve 11 merkez disiplin kurulu üyesi de belirlenecek. Kurultayda Akşener'e blok liste için tam yetki verildi. Seçimde bin 124 delegenin imza kullanması bekleniyor.

Ardından Meral Akşener alkışlarla salona giriş yaptı. Akşener’i partililer sloganlarla karşıladı. ‘Abla nerede biz oradayız' sloganı dikkat çekti. Akşener bir konuşma yaptı.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşmasında satırbaşları:

Bugün buradayız.Milletin Meclisi’ndeki sayımız belli.. Ama yarın, evet yarın mutlaka, iktidarda olacağız. Fakat o gün bir şeyi asla yapmayacağız; Nereden ve nasıl geldiğimizi unutmayacağız.

NASIL AYAKTA KALDIĞIMIZI UNUTMAYACAĞIZ: Bir zamanlar, iyi niyetimize, vatan sevgimize, yüksek ahlakımız ve hasletlerimize rağmen, nasıl zulme uğradığımızı unutmayacağız ! O gün de, bir zaman nasıl zayıf düşürüldüğümüzü, yokluklar içinde bir araya gelip, kardeşliğe, yoldaşlığa sığınarak, nasıl ayakta kaldığımızı unutmayacağız ! Allah’ın izni, milletimizin teveccühüyle, o gün geldiğinde; Memleketin evlatlarının, şehirleri zapteden militanlarca, üniversitelerde nasıl güpegündüz öldürüldüğünü unutmayacağız ! Çözüm süreci denen o lanetli günlerde mağdur olan, yaşam ve eğitim hakkı gasp edilen gençlerimizi unutmayacağız!

  • Siyaset 12 Ağustos 2018 13:20
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