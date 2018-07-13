İYİ Parti'de bomba istifa! 'Yörük Ali Paşa' zehir zemberek...

İYİ Parti Kurucular Kurulu ve Genel İdare Kurulu Üyesi, Genel Başkan Başdanışmanı emekli Tuğgeneral Ali Aydın, partisinden istifa etti. Yörük Ali Paşa olarak bilinen emekli Tuğgeneral Aydın, düzenlediği basın toplantısında, istifa nedenini "Seçim sonrası 26 Haziran 2018'de genel idare toplantısı akabinde Sayın Meral Akşener'in basın açıklamasında, 'Ellerinde şehit kanı bulunan HDP'yi 'Kürt siyasi hareketinin temsilcisi' olarak nitelendirmesi hem yüce Türk milletini hem de yüce Türk devletine gönülden bağlı Kürt kardeşlerimizi derinden yaralamıştır. Ne yazık ki bu talihsiz açıklama da şahsım gibi terörle mücadeleye yıllarını vermiş birisi adına bardağı taşıran son damla olmuştur" diye açıkladı.

FETÖ KUMPASINDA 32 AY CEZAEVİNDE KALDIM... 12 Eylül darbesinden sonra muvazzaf üsteğmenken, MHP ve ülkücü kuruluşlar davasından uzun süre gözaltında kaldığını, işkence gördüğünü, 28 Şubat süreci akabinde muvazzaf yarbayken tahkikat geçirdiğini anlatan Aydın, şöyle devam etti: "Kastamonu Jandarma Bölge Komutanı, muvazzaf Jandarma generali iken, FETÖ'nün milli Türk subaylarının tasfiyesi amacıyla kurduğu kumpas olan, çağın iftirası Balyoz Davası'nda 11 Şubat 2011'de tutuklandım, 32 ay cezaevinde kaldım ve 18 yıl ceza aldım" dedi.

AKŞENER'LE TANIŞIKLIĞI NEREDEN GELİYOR? Meral Akşener'in MHP Genel Başkan adaylığı döneminde de Akşener'le birlikte hareket ettiğini belirten Aydın, İYİ Parti'de yer alma nedenini de şu sözlerle açıkladı: "Bunun sebebi, kıymetli ülkücü büyüğümüz merhum ağabeyinden dolayı eski bir dostluğumuzun olması, cezaevinde olduğum dönemde, evime nezaketen ziyarette bulunması, avukat olan çocuklarım vasıtasıyla cezaevine haber ve selam göndermiş olması ve buna binaen oluşan şahsi vefam ve Meral Hanım'ın kendilerinin şahsımla beraber yol yürüme talebidir." 

'LİDER YOLDA BULDUKLARINI YOLA ÇIKTIKLARINA DEĞİŞMEZ'... Meral Akşener'in İYİ Parti'yi kurarken "Bir pergel düşünün, bu pergelin ucu ülkücüler ve Türk milliyetçileri olacak ve bizimle ortak değerlere sahip herkesi kucaklayacağımız bir yapı oluşturacağız" dediğini anlatan Ali Aydın, "Liderleri, toplumlar ve şartlar var eder, 'Ben lider olacağım.' diyerek lider olunmaz. Lider, bu stratejiyi yönetme kabiliyetine sahip olmalı, kararlı ve tutarlı olmalı, öngörüsü yüksek ve şeffaf olmalı; şahsi hırslarını devletin ve milletin hakikatleri önüne geçirmemelidir. En önemlisi ise yola çıktığı arkadaşlarını yolda bulduklarına değişirse hem yolunu hem yol arkadaşlarını kaybedeceğini unutmamalıdır" ifadelerini kullandı.

'SİYASİ DOLGU MALZEMESİ YAPILDIK'... Ali Aydın, kendisi gibi FETÖ tarafından mağdur edilen ve kendisiyle aynı hassasiyetlerle İYİ Parti'ye katılan bazı kişilerin FETÖ'yle mücadeleleri ve mağduriyetlerinin, magazinsel siyasi söylemlerle dolgu malzemesi yapılmaya çalışıldığını söyledi. 

AKŞENER'İN O SÖZLERİ BARDAĞI TAŞIRDI... Meral Akşener'in seçim sonrası 26 Haziran'da yaptığı basın toplantısındaki 'Ellerinde şehit kanı bulunan HDP'yi 'Kürt siyasi hareketinin temsilcisi' olarak nitelendirmesini hatırlatan Ali Aydın, "Bu hem yüce Türk milletini hem de yüce Türk devletine gönülden bağlı Kürt kardeşlerimizi derinden yaralamıştır. Ne yazık ki bu talihsiz açıklama da şahsım gibi terörle mücadeleye yıllarını vermiş birisi adına bardağı taşıran son damla olmuştur" ifadelerini kullandı.

  • Güncel 13 Temmuz 2018 15:34
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