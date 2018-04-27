İYİ Parti - MHP - AK Parti milletvekili adaylık şartları CHP'nin ücretine bakın

24 Haziran 2018 seçimleri için partilerin milletvekili aday adaylığı başvuru şartları ve ücretleri belli oldu. AK Parti adaylık başvuru formunu yayınlayıp ücretini ve şartlarını duyuran ilk parti olurken MHP onu izledi. İYİ parti de adaylık ücretlerini ilan etti ve başvuruları CHP gibi 30 Nisan pazartesi gününden itibaren almaya başlayacak. Adaylık başvuru ücretlerine bakıldığında en pahalısı CHP, en hesaplısı MHP görünüyor. İşte parti parti milletvekili aday adaylığı başvuru şartları, ücretleri ve gerekli belgeleri;