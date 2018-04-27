İYİ Parti - MHP - AK Parti milletvekili adaylık şartları CHP'nin ücretine bakın

AK Parti milletvekili aday adaylığı ücreti ve şartlarını ilk açıklayan parti oldu. İYİ Parti başvuru ücretlerini duyururken, CHP ücreti en yüksek parti oldu. MHP aday adaylığı ücretlerini hesaplı tutarken başvuru şartlarını ve belgelerini de duyurdu. İşte milletvekili adaylık başvuruları

İYİ Parti - MHP - AK Parti milletvekili adaylık şartları CHP'nin ücretine bakın

24 Haziran 2018 seçimleri için partilerin milletvekili aday adaylığı başvuru şartları ve ücretleri belli oldu. AK Parti adaylık başvuru formunu yayınlayıp ücretini ve şartlarını duyuran ilk parti olurken MHP onu izledi. İYİ parti de adaylık ücretlerini ilan etti ve başvuruları CHP gibi 30 Nisan pazartesi gününden itibaren almaya başlayacak. Adaylık başvuru ücretlerine bakıldığında en pahalısı CHP, en hesaplısı MHP görünüyor. İşte parti parti milletvekili aday adaylığı başvuru şartları, ücretleri ve gerekli belgeleri;

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İYİ Parti - MHP - AK Parti milletvekili adaylık şartları CHP'nin ücretine bakın

AK PARTİ ADAY ADAYLIĞI ÜCRETİ : AK Parti milletvekili aday adaylığı başvuruları başladı. Başvurular şahsen genel merkeze ve il başkanlıklarına yapılacak. Postayla ya da online başvurular geçersiz olacak. AK Parti başvuru ücretini erkek adaylar için 6.000 TL, Kadın ve Genç (18-25 yaş arası) adaylar için 3.000 ₺,
Engelli adaylar için 1.000 ₺ olarak duyurdu. AK Parti adaylık başvuru ücretleri Vakıfbank hesabına yatacak.

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İYİ Parti - MHP - AK Parti milletvekili adaylık şartları CHP'nin ücretine bakın

AK PARTİ ADAYLIK BAŞVURU BELGELERİ : Adaylık ücretini yatıranlar başvuru formunu doldurup, nüfus kağıdı, sabıka kaydı, diploma fotokopisi, askerlik belgesi, 2 adet fotoğraf, kamu kurumundan ise istifa belgesi, engelli ise sağlık raporu ile birlikte başvuru dosyalarını partiye teslim edecekler. AK PARTİ BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYIN

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İYİ Parti - MHP - AK Parti milletvekili adaylık şartları CHP'nin ücretine bakın

CHP ADAYLIK BAŞVURULARI : CHP milletvekili aday adaylığı başvuruları 30 Nisan 2018'de başlayıp 7 Mayıs 2018'de saat 17.00'da sona erecek. CHP adaylık için özel bir kriter belirtmedi. Ancak diğer partilerle kıyaslandığında başvuru ücretlerini hayli yüksek tuttu.

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