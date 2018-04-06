İvana Sert'den 'Motor' hakaretine açıklama!

‘Karımı Gördünüz mü?’ filminde oynayan İvana Sert ile Peker Açıkalın’ın çekimler sırasında kavga ettiği söylenmişti. Oyuncu Peker Açıkalın, katıldığı programda 'Karımı Gördünüz mü?' adlı filmde başrolü paylaştığı Ivana Sert için 'Motor' diyerek ekran başındakileri şoke etti.

İvana Sert'den 'Motor' hakaretine açıklama!

Program sunucusunun “İvana Sert de bizimle olacaktı. Nerede acaba?” sorusuna Açıkalın, “O zaman soy adını yumuşak olarak değiştirebiliriz” cevabıyla karşılık verdi. Peker Açıkalın, Ivana Sert için “O sanatçı değil modacı” ifadelerini kullandı. Bunun üzerine program sunucusu Açıkalın’a, “Başrolü paylaştığınız kişi için ‘Sanatçı değil’ diyorsunuz” diye karşılık verdi.

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İvana Sert'den 'Motor' hakaretine açıklama!

Açıkalın sunucu İlkay Buharlı'nun bu yorumuna da cevabı sert oldu: “Başrolü ben paylaşmadım. Yapımcımız paylaşmış..." Programın ilerleyen dakikalarında ise Açıkalın, Sert’e yaptığı göndermelerde kantarın topuzunu kaçırdı. Deneyimli oyuncunun, program yorumcusunun İvana Sert hakkında yaptığı “Moda ikonu” tanımlamasının ardından “Motor” dediği duyuldu.

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İvana Sert'den 'Motor' hakaretine açıklama!

YAPIM EKİBİ ÖZÜR DİLEDİ! “Karımı gördünüz mü?” filminin yapım ekibi Peker Açıkalın’ın canlı yayında İvana Sert, hakkında söylediği çirkin kelimelerden dolayı özür diledi. İşte o açıklama; Başrol oyuncumuz Peker Açıkalın'ın, programda kadın başrol oyuncumuz İvana Sert ile ilgili sarf ettiği yakışıksız ifadeler bizi derinden üzmüştür. Peker Açıkalın'ın kadın başrolümüz için söylediği çirkin sözlerden ötürü hem sayın İvana Sert'ten hem de kamuoyundan özür dileriz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur…

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İvana Sert'den 'Motor' hakaretine açıklama!

TANITIMLARDA YOK: Yapım şirketi hemen şu açıklamayı yaptı: “Peker Açıkalın’ın, başrol oyuncumuz ile ilgili sarf ettiği çirkin ve yakışıksız ifadeler bizi derinden üzdü. İvana Sert’ten özür dileriz.” Ama İvana Sert yumuşamadı. Peker Açıkalın’a hakaret davası açacağını söyleyip “Bundan filmin hiçbir tanıtımına katılmayacağım, ağzımı açmayacağım. Peker bütün kadınlara hakaret etti” diye konuştu. Peker Açıkalın’ın sette İvana Sert’e tokat attığı iddia edilmiş ama ikili aralarında sorun olmadığını açıklamıştı.


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