Ivana Sert: İnsanlar filmlerde öpüşüp sevişeceğimi zannediyor

Ivana Sert: İnsanlar filmlerde öpüşüp sevişeceğimi zannediyor

Ivana Sert, Ekim 2017’de Peker Açıkalın ile ‘Karımı Gördünüz mü’ filminde oynamıştı. Aralık’ta da ‘Antep Fıstığı’ için kamera karşısına geçmişti. Sert, “İkisinin de tarzı komedi. İnsanlar filmlerde öpüşüp sevişeceğimi zannediyor. Ama ben sevgilim ile oğluma (Kayon Ateş) söz verdim. Canlarımı üzecek bir şey yapmam” dedi.

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Ivana Sert: İnsanlar filmlerde öpüşüp sevişeceğimi zannediyor

Ivana Sert, 2 yıldır Can Çelebi ile aşk yaşıyor. Öte yandan Ivana Sert ile boşandığı eşi Yurdal Sert arasında sular durulmuyor. Ivana Sert, sevgilisi Can Çelebi ile geçen yaz art arda tatile çıkınca eski eşi Yurdal Sert, ''Oğlumuz Kayon Ateş'i ihmal ediyorsun. Ona annelik yap, yoksa velayetini almak için mahkemeye giderim'' uyarısını yapmıştı.

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Ivana Sert: İnsanlar filmlerde öpüşüp sevişeceğimi zannediyor

Ivana Sert ile boşandığı eşi Yurdal Sert arasında sular durulmuyor. İvana Sert, sevgilisi Can Çelebi ile geçen yaz art arda tatile çıkınca eski eşi Yurdal Sert, ''Oğlumuz Kayon Ateş'i ihmal ediyorsun. Ona annelik yap, yoksa velayetini almak için mahkemeye giderim'' uyarısını yapmıştı.

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Ivana Sert: İnsanlar filmlerde öpüşüp sevişeceğimi zannediyor

Ivana Sert ve sevgilisi Can Çelebi...

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