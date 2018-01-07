Ivana Sert: İnsanlar filmlerde öpüşüp sevişeceğimi zannediyor

Ivana Sert, Ekim 2017’de Peker Açıkalın ile ‘Karımı Gördünüz mü’ filminde oynamıştı. Aralık’ta da ‘Antep Fıstığı’ için kamera karşısına geçmişti. Sert, “İkisinin de tarzı komedi. İnsanlar filmlerde öpüşüp sevişeceğimi zannediyor. Ama ben sevgilim ile oğluma (Kayon Ateş) söz verdim. Canlarımı üzecek bir şey yapmam” dedi.