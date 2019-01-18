İtiraflar Nur Viral'in başını yaktı! 3 gündür Beyaz TV'de bu yüzden yokmuş

Beyaz TV'de Nur Viral'in sunuculuğunu yaptığı 'Hayatta Her Şey Var' programına bağlanan ve cinsellik - aldatma gibi çeşitli konularda itiraflarda bulunan kişiler, izleyiciyi canından bezdirdi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu da çığ gibi büyüyen şikayetler üzerine hemen harekete geçti.

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