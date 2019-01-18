İtiraflar Nur Viral'in başını yaktı! 3 gündür Beyaz TV'de bu yüzden yokmuş

Beyaz TV'de Nur Viral'in sunuculuğunu yaptığı 'Hayatta Her Şey Var' programına bağlanan ve cinsellik - aldatma gibi çeşitli konularda itiraflarda bulunan kişiler, izleyiciyi canından bezdirdi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu da çığ gibi büyüyen şikayetler üzerine hemen harekete geçti.
RTÜK, hafta içi her gün ekrana gelen programı 3 gün durdurma kararı aldı. Sunucu Nur Viral de günlerdir kendisini ekranda görmeyen seyirciler için sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak şunları dile getirdi;
"Sevgili izleyicilerimiz; Yayınımız, evlilik ve ilişki terapisti Selin Karacehennem'le yaptığımız programda yayın kurallarının ihlali gerekçesiyle Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından 3 gün süreyle durdurulmuştur. 18 Ocak Cuma sabahı canlı yayında görüşebilmek dileğiyle. İlginiz ve desteğiniz için binlerce teşekkür..."
Beştepe'nin Gelini Nur Viral Kimdir? İstanbul'da dünyaya gelen Nur Viral, yine aynı şehirde tamamladı. 1993 yılında medya sektörüne giren Viral, çeşitli radyo kanallarında sunuculuk ve yayın yönetmenliği yaptı.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER