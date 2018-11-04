İtfaiyede düzenlenen defile, daire başkanını görevden etti!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında düzenlenen defilede, itfaiye araçlarının önüne turkuaz halı serildi, ardından da mankenler sırasıyla halıda yürümeye başladı.
Stilistlik yapan eski bir itfaiye personelinin organize ettiği öğrenilen defilede mankenler halıda yürürken, itfaiye personelleri de bu anları cep telefonuyla kaydetti.
Ayrıca mankenler, itfaiye araçlarının önünde poz verip hatıra fotoğrafı da çektirdi.
İtfaiye Daire Başkanı Cahit Küçükönder'in de bulunduğu sırada yapıldığı öğrenilen defilenin görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayılınca tepki gördü.
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