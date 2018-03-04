İtalya eski başbakanı Berlusconi'ye Femen şoku!

İtalya'da düzenlenen seçim için oy vermeye giden İtalya eski başbakanı Silvio Berlusconi, femen grubu üyesi bir kadının eylemiyle karşılaştı. Polis bir anda soyunan kadına müdahale etti. Berlusconi'nin olay karşısında şaşkınlığa uğradığı görüldü. Berlusconi'nin, yeni hükümetin oluşmasında kilit role sahip olması bekleniyor.
İtalyan seçim sistemi koalisyonları öne çıkaran bir yapıya sahip. Bir hükümetin kurulabilmesi için yüzde 40-45 aralığında oy gerekiyor. Seçim kampanyasında defalarca "600 bin göçmeni sınır dışı etme" vaadinde bulunan Berlusconi, bu ittifak ortaklarının yanında 'ılımlı' kalıyor.
630 sandalyeli Temsilciler Meclisi ile 315 sandalyeli Senato'nun üyelerini belirlemek üzere, yaklaşık 50 milyon seçmenin oy kullanma hakkı bulunuyor.
İtalya, 1946'daki cumhuriyet ilanından bu yana geçen 72 yılda 64 hükümet gördü. 2013'te yapılan son genel seçimlerden bu yana da ülkede 3 hükümet değişti. Bugünkü genel seçimler sonrası da bu istikrarsız tablonun değişmesi zor görünüyor.
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